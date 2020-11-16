«Теперь я готова»: Наталия Орейро покрасовалась в сиреневом платье из органзы

Наталия Орейро недавно отметила 43-летие. Для поклонников уругвайская актриса остается звездой сериала «Дикий ангел». К слову, за минувшие двадцать лет она почти не изменилась. Девушке удалось сохранить стройную фигуру и моложавый вид. Она уже редко снимается в мыльных операх, но зато дает концерты и появляется на телешоу. В этом году артистка завела аккаунт в Instagram, где дублирует посты на русском языке для своих российских поклонников.

В последние недели Наталия не сидит дома, как это было во время карантина. Она активно снимается в телешоу Got Talent. Каждый раз актриса появляется на съемках в ультрамодных образах. Она уже блистала на публике в алом платье с кейпом и струящемся наряде цвета расплавленного металла. Теперь девушка подготовила еще более яркий образ. Она опубликовала кадры, на которых запечатлена в платье-бюстье цвета сирени. Верх образа сшит из прозрачной органзы, а низ подчеркнул точеную фигуру Орейро.

Ботфорты-чулки в тон наряда сделали лук единым. Казалось, что актриса облачилась в комбинезон. Она также сделала макияж с пурпурными тенями и стразами, а волосы заплела в две косички.

«Сегодня ночь Got Talent. Теперь я готова, не так ли?» — написала звезда.

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