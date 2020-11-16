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Леди в алом: Кудрявцева в силуэтом платье из переливающегося жаккарда позировала в студии

Телеведущая тщательно подбирает свой гардероб, чтобы выглядеть безупречно.

Леди в алом: Кудрявцева в силуэтом платье из переливающегося жаккарда позировала в студии
Лера Кудрявцева. Фото: instagram.com/leratv/

Лера Кудрявцева много лет является лицом телеканала НТВ. Девушка ведет программы «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись», которые смотрят и любят сотни тысяч телезрителей. На очередную запись шоу Кудрявцева появилась в студии в ярко-красном силуэтном платье из жаккарда.

Яркий наряд выгодно подчеркнул все достоинства фигуры Кудрявцевой. Не секрет, что 49-летняя теледива тщательно следит за своим имиджем и внешним видом.

Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева. Фото: instagram.com/leratv/

Часто Кудрявцева выбирает брючные костюмы. Совсем недавно девушка позировала в нюдовом комплекте, состоящем из свободной рубашки и брюк палаццо.

Вне работы Лера Кудрявцева посвящает себя семье и максимум времени уделяет воспитанию своей двухлетней дочери Маши. Девочка появилась у телеведущей в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. И мама, и папа души не чают в малышке и стараются развивать ее таланты и способности.

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