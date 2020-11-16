«Богиня в шикарном месте»: Оболенцева в экстремальном бикини позировала на песчаном берегу

Пока многие представители российского бомонда штурмуют Мальдивы, бизнесвумен Надежда Оболенцева выбрала для отдыха другой курорт. Она отправилась в Мексику, откуда публикует в своем Instagram яркие фотографии с побережья.

На этот раз Оболенцева позировала на песчаном берегу в темно-зеленом бикини. Подписчики восхитились ярким загаром брюнетки и идеальной фигурой.

«Идеально! Загорелая! До чего хороша! Богиня в шикарном месте планеты!» — писали пользователи Сети.

Похоже, что светская львица не переживает по поводу развода с режиссером Резо Гигинеишвили. Никакие официальные комментарии они оба на этот счет не давали, но недавно в одной из программ Резо назвал Надежду бывшей женой.

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