По-зимнему: 49-летняя Орбакайте в «золотом» пуховике и теплом трико посвятила уикенд зятю Пугачевой

В одном из фан-аккаунтов Кристины Орбакайте появилось памятное фото, которое ранее в личном профиле публиковала сама певица. Надо ли говорить, что дочка Примадонны отечественной эстрады старается проводить уикенды вместе с мужем. Свои мини-каникулы знаменитость также посвящает Михаилу Земцову.

В одном из интервью Кристина приоткрыла завесу частной жизни, признавшись, что зять Пугачевой не сразу привык к тому, что с женитьбой он оказался в центре всеобщего внимания. Об их семье стали писать в прессе, активно муссировалась тема с рождением дочки Клавы и все возможные слухи. Но спустя годы, Михаил смирился с таким положением дел. Он понимает, что его вторая половинка принадлежит к миру шоу-бизнеса и интерес к ней вполне обоснован.

Для прогулок на свежем воздухе, Орбакайте предпочитает комфортную и практичную одежду. Так, певица облачилась в золотистый пуховик и утепленное трико, ее образ дополнили ботинки на шнуровке, а также имиджевые очки. А вот от шапки и варежек Кристина отказалась. Певица тщательно следит за своим имиджем и внешностью. Поддерживать фигуру в тонусе артистке помогают пешие прогулки и активный образ жизни: концерты, гастроли и репетиции в театре «Современник».

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