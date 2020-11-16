Яркая леди: Кудрявцева по совету Васильева приобрела модную рубаху из шелка изумрудного цвета

Лера Кудрявцева запечатлелась в студии НТВ с актером Антоном Макарским и его женой Викторией.
Ведущая программы «Секрет на миллион» предстала в изумрудной рубахе из шелка, подобрав к ней серьги в цвет. Образ звезда завершила кожаной юбкой-карандашом по фигуре.
Отметим, что ранее в эфире передачи «Модный приговор» Александр Васильев рассказывал, что сейчас в моде зеленые тона. Помимо изумрудного в трендах держатся оттенки груши и свежей травы. Кроме того, актуальны кожаные вещи и шелковые.
Правда Эвелина Хромченко предупреждала о неприятном сюрпризе, который может преподнести одежда из кожи — она легко растягивается. Поэтому стилист советовала выбирать наряды свободные на местах сгибов, это более практично.