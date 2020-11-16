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Яркая леди: Кудрявцева по совету Васильева приобрела модную рубаху из шелка изумрудного цвета

Ведущая предстала в стильном образе на шоу «Секрет на миллион».

Яркая леди: Кудрявцева по совету Васильева приобрела модную рубаху из шелка изумрудного цвета
Лера Кудрявцева. Фото: www.instagram.com/leratv/

Лера Кудрявцева запечатлелась в студии НТВ с актером Антоном Макарским и его женой Викторией.

Ведущая программы «Секрет на миллион» предстала в изумрудной рубахе из шелка, подобрав к ней серьги в цвет. Образ звезда завершила кожаной юбкой-карандашом по фигуре.

Отметим, что ранее в эфире передачи «Модный приговор» Александр Васильев рассказывал, что сейчас в моде зеленые тона. Помимо изумрудного в трендах держатся оттенки груши и свежей травы. Кроме того, актуальны кожаные вещи и шелковые.

Правда Эвелина Хромченко предупреждала о неприятном сюрпризе, который может преподнести одежда из кожи — она легко растягивается. Поэтому стилист советовала выбирать наряды свободные на местах сгибов, это более практично.

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