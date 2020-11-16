«Горячее фото!»: загорелая Чехова в бикини лишила поклонников дара речи

Осенью многие звезды позволили себе отпуск за границей. Певица Валерия и Иосиф Пригожин отдыхают в Арабских Эмиратах, Тимати с дочкой Алисой, а также Джиган с женой и детьми отдохнули на Мальдивах. Райские острова посетили и певица Глюкоза, и телеведущая Елена Летучая. В настоящее время там отдыхает Анфиса Чехова с друзьями.

Звезда экрана не скупится на откровенные снимки для подписчиков в Instagram. Красавица решила похвастаться мальдивским загаром и прилегла на белоснежном песчаном пляже. Подписчики эффектный кадр оценили.

«Самая красивая и милая солнышко», «Какое горячее фото! Во всех смыслах!», «Шикарно», «Как красиво», «Прикольный купальник!!!Красивый загар!!!», «Ну роскошная», «Как всегда прекрасна. Красивая фотография», «Бесподобно», — пишут фолловеры.

А вот певица Валерия, несмотря на то, что в Дубае уже несколько недель, до сих пор не загорела. Артистка подчеркивает, что на солнце бывает по минимуму.

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