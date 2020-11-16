«Ребус – найди ребенка»: Орбакайте в вязаном пальто отметилась с внучкой Пугачевой в музее

Кристина Орбакайте после непродолжительного рабочего визита в Россию вновь воссоединилась со своей семьей в Америке. Напомним, вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией она много лет живет в Штатах, имея недвижимость в Майами и Нью-Йорке.

Летом семья предпочитает проводить время на юго-востоке Флориды, а затем перебирается в одну из крупнейших агломераций мира ради наследницы. Дело в том, что внучка Аллы Пугачевой учится в нью-йоркской школе.

Дочь Примадонны провела прошедший уикенд с семьей в Художественном музее Пэрриша, имеющим экспозиции, как в здании, так и на прилегающей территории. Для выхода в свет певица примерила зеленое пальто крупной вязки оверсайз, безразмерные красные брюки и молочный джемпер.