«Это обертка»: Водянова в терракотовом кардигане с разноразмерными пуговицами позировала на пляже

Европа в настоящий момент ушла на карантин, поэтому появление Натальи Водяновой в Греции было воспринято публикой с удивлением. Оказалось, что модель прибыла на остров Элафониси неподалеку от Крита по работе. Звезда приняла участие в фотосессии, что сегодня для нее редкость.
В последнее время, особенно после замужества на миллионере Антуане Арно, она все больше времени стала проводить в кругу семьи, занимаясь моделингом только в виде исключения, выбирая наиболее интересные предложения.
Судя по кадрам, которые Наталья разместила в личном блоге, она неимоверно рада тому, что смогла выбраться к морю в это непростое время. На последнем обнародованном видео она предстает в терракотовом кардигане, инкрустированном десятками разновеликих и разноцветных пуговиц.
«И это обертка», — подписала она кадры.
«Пойду на кофту тоже пуговиц нашью!», «У меня так много старых пуговиц», «Красотка и кофта отличная», «Красотка в пуговках», «Человек, который сумел сохранить Себя… Сберечь, достать наружу…Наташа, Вы прекрасны», — отреагировали на пост модели ее фолловеры.