«Это обертка»: Водянова в терракотовом кардигане с разноразмерными пуговицами позировала на пляже

Европа в настоящий момент ушла на карантин, поэтому появление Натальи Водяновой в Греции было воспринято публикой с удивлением. Оказалось, что модель прибыла на остров Элафониси неподалеку от Крита по работе. Звезда приняла участие в фотосессии, что сегодня для нее редкость.

больше по теме Три сестры: дочери Глаголевой поделились редкими кадрами с женой Овечкина Анастасии исполнилось 27 лет и ее родственницы поспешили поздравить девушку с праздником.

В последнее время, особенно после замужества на миллионере Антуане Арно, она все больше времени стала проводить в кругу семьи, занимаясь моделингом только в виде исключения, выбирая наиболее интересные предложения.

Судя по кадрам, которые Наталья разместила в личном блоге, она неимоверно рада тому, что смогла выбраться к морю в это непростое время. На последнем обнародованном видео она предстает в терракотовом кардигане, инкрустированном десятками разновеликих и разноцветных пуговиц.

«И это обертка», — подписала она кадры.

«Пойду на кофту тоже пуговиц нашью!», «У меня так много старых пуговиц», «Красотка и кофта отличная», «Красотка в пуговках», «Человек, который сумел сохранить Себя… Сберечь, достать наружу…Наташа, Вы прекрасны», — отреагировали на пост модели ее фолловеры.

Смотрите также