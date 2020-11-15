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Алферова в сарафане в горох устроила танцы у себя дома

Видеороликом актриса поделилась в своем Instagram.

Алферова в сарафане в горох устроила танцы у себя дома
Ксения Алферова. Фото: instagram.com/ksenialferova

Ксения Алферова решила вернуться к любимому занятию. Актриса устроила танцы у себя дома, а видеороликом поделилась в своем Instagram. Танцевать она решила без обуви и в летнем сарафане на тонких бретелях в горох. Модные эксперты считают этот принт одним из трендовых в этом сезоне.

«Я сама всегда прошу вас отправить своего внутреннего цензора за дверь и двигаться, как чувствуете, не оценивая! Собственно, так я со своим цензором и поступила, попросила его помолчать и погулять!», — написала Алферова.

Подписчики актрисы оценили ее старания.

«Мы скучали по танцам! Вы огромная молодец! Как здорово! Красотка волшебная», — писали пользователи Сети.

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