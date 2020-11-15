По-европейски: 47-летняя Высоцкая в юбке миди и «мужском» жакете прогулялась с Кончаловским

47-летняя Юлия Высоцкая не скрывает, что она любит путешествовать. Ведущая программы «Едим дома» в восторге от Италии. При этом знаменитость часто бывала и в других европейских странах. Однако сейчас из-за пандемии коронавируса жена режиссера Андрея Кончаловского предпочитает проводить время дома. Они с мужем уже давно обосновались в загородном особняке. Ранее на личной страничке в Instagram актриса делилась памятным кадром, сделанным во время одной из поездок.

По словам Высоцкой, если они с Андреем Сергеевичем случайно останавливались в каком-то городке, к примеру, ожидая перелета, то могли с легкостью провести там несколько дней, любуясь местными красотами. Такая спонтанность, как считает Юлия, только добавляла их путешествиям романтических тонок.

В кадре Юлия Высоцкая позировала в юбке миди и «мужском» жакете. Ее городской аутфит дополнили кожаные полусапожки. Примечательно, что телеведущая отдала предпочтение маскулинному стилю в одежде. К своему луку она подобрала имиджевые очки. Вместе с мужем актриса прогулялась по городу и выпила кофе прямо на улице, насладившись теплой погодой.