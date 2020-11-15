С двойняшками в замке: 71-летняя Пугачева в белом пышном платье позировала с Гарри и Лизой

71-летняя Алла Пугачева, как говорит ее муж шоумен Максим Галкин, стала идеальной мамой для их общих детей. Семилетние двойняшки Гарри и Лиза в новом учебном году стали первоклассниками. Малыши учатся в гимназии, которая находится недалеко от их загородного особняка. Не секрет, что Примадонна переехала жить к возлюбленному. Они женаты уже семь лет.

А не так давно супруги обвенчались в одном из подмосковных храмов. Вместе с Максимом Галкиным певица поселилась в деревне Грязь. Для семьи ведущий программы «Лучше всех» на Первом канале отстроил большой дом, визуально напоминающий замок, как сам его называет муж Примадонны.

Ранее Максим Галкин в своем микроблоге публиковал кадры, на которых запечатлел Аллу Пугачеву в компании двойняшек Гарри и Лизы. Дети маршировали в просторном фойе, а Примадонна выступала в образе командира этого мини-батальона. Двойняшки примерили пилотки. А их звездная мама облачилась в модное белое платье из шифона с пышной летящей юбкой. Образ дополнил кожаный ремешок на талии и белые кроссовки в тон к домашнему наряду певицы. Примадонна сделала пышную укладку из мелких кудрей.

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