Только бизнес-классом: 49-летняя Орбакайте в небесно-голубом жакете полакомилась ягодами в самолете

Кристина Орбакайте не скрывает: она не привыкла находиться в тени своих именитых родственников. С самого детства знаменитость доказывала окружающим, что она талантлива по своему и может добиться успеха и без помощи звездной мамы. Так, к примеру, артистка еще будучи ребенком, вместе с Юрием Никулиным снялась в фильме «Чучело». Она не требовала к себе какого-то особенного внимания, и старалась держаться перед камерой спокойно, продумывая каждую эмоцию и реплику своей героини. Однако Орбакайте привлекало не только кино, она стала интересоваться и сценой.

Сегодня эта яркая певица состоявшаяся личность: она снимается в новых проектах, ездит на гастроли и даже играет на сцене «Современника» в спектакле «Двое на качелях» с Кириллом Сафоновым.

На одном из снимков, которые появились в фан-аккаунте певицы, Орбакайте позировала на борту самолета. Как выяснилось, Кристина летела в Санкт-Петербург и естественно, бизнес-классом. На борту лайнера поп-дива предстала в модном небесно-голубом жакете и облегающих брюках. Ее нетривиальный аутфит дополнили имиджевые очки. Артистка ко всему прочему полакомилась свежими ягодами: арбузом, вишней, черешней, малиной и голубикой.

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