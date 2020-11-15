Клетка и цветочный принт: Лена Темникова показала, как сочетать несочетаемое

Поп-исполнительница Лена Темникова считается иконой стиля среди своих слушателей. Поклонники певицы признают, что экс-солистка группы «Serebro» может создать хит не только в музыке, но и мире моды. В одной из последних публикаций артистки появился свежий снимок Темниковой в новом аутфите. Он тут же собрал множество лайков и положительных комментариев.

Отметим, что Лена Темникова выбрала для одного из осеннего образа песочные брюки-клеш в клетку. К ним бывшая участница проекта «Фабрика звезд» добавила лонгслив светло-коричневого цвета с цветочным принтом. А поверх она надела серый корсет. Темникова не стала утяжелять образ массивными аксессуарами. Но обувь предпочла на высокой, рельефной подошве. Ботинки дополняли по цветовой гамме весь look в целом.

Поклонников Лены Темниковой не смутили переплетение принтов и оверсайзный крой брюк. Они оставили слова восхищения в комментариях под фото:

«Лена — самый модный наш человек», «Вот это стиль!», «Самая стильная, модная и невероятно красивая!», «Какой офигенный образ!», «Штаны бомбические», «У вас такая интересная обувь всегда».

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