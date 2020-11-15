Акцент на принт: Айза Долматова похвасталась новой «леопардовой» шубой

Бывшая жена музыканта Гуфа в последнее время делится со своими поклонниками подборками осенних аутфитов. Фото нарядов на холодную погоду Айза Долматова публикует на своей страничке в сети. В одном из таких постов артистка разместила кадр, на котром предстала в длинной шубе с анималистическим принтом.

Напомним, что «животный» принт пользуется особой популярностью у модниц уже несколько сезонов подряд. Подчеркивают современность тканей с окрасом, как у тигра, питона, зебры или леопарда, и стилисты. Так, например, фэшн-эксперт Ольга Трофимова уже рассказывала о тренде на анималистический принт, когда комментировала платье певицы Анны Седоковой.

Долматова тоже следит за последними новинками мира моды, поэтому ее выбор был следующим: черные джинсы-клеш с разрезами, лаковые ботинки на «тракторной» подошве им в тон, леопардовая шуба, белая базовая футболка и кардиган цвета хаки сверху.

Примечательно то, что Айза учла еще один тренд в своем образе. Как и актриса Агата Муцениеце, Долматова собрала многослойный look за счет нанизывания одной вещи на другую.

Поклонники бизнесвумен остались в восторге от прически и наряда рэп-исполнительницы.

«Шик!», «Красотка», «Супер! Айза такая милаха!», «Айза, ты топ», «Лишний раз убеждаюсь, что красота спасет мир», — отметили подписчики в комментариях под фото.

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