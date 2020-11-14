Экс-возлюбленная Эмина в сливочном пуховике оверсайз и трендовых ботинках вышла на прогулку

Эмин Агаларов всегда был завидным холостяком, так как родился в семье известного предпренимателя. Теперь мужчина и сам занимается бизнесом, а организовывает фестиваль «Жара» и выступает на сцене как артист. Он был женат на Лейле Аливой, которая подарила ему двоих сыновей Али и Микаила. Также они удочерили девочку Амину. Но брак со старшей дочкой президента Азербайджана завершился спустя девять лет. А недавно после карантина Эмин расстался со второй женой Аленой Гавриловой.

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С красивой шатенкой он прожил чуть больше года. она успела подарить ему дочку Афину. После расставания Агаларов подарил девушке дом в элитном районе. По словам друзей, он сделал это, так как не хотел больше пересекаться с бывшей возлюбленной. При этом певец часто забирает на время маленькую дочку, уделяя ей не меньше внимания, чем остальным наследникам.

Изредка Алена делится новыми фотографамиями. Обычно она гуляет с дочкой по улицам города. Но очередной выходной девушка провела без наследницы. На новом фото она предстала в стильном монохромном образе. Бывшая возлюбленная Эмина позировала у реки в сливочном объемном пуховике оверсайз и трикотажном костюме бежевого оттенка. Ботинки на массивной подошве в тон дополняли ее повседневный осенний лук.

«Хороших выходных. Берегите себя», — пожелала она своим подписчикам.

Поклонники восхитились образом девушки. Многие отметили, что Гаврилова похорошела за последние месяцы. «Какая вы красивая», «Милая и нежная», «Красавица Алена, как всегда», «Стильная, красавица», «Какой пуховик красивый, очень вам идет», — прокомментировали пост подписчики. К слову, «Мисс Мордовия» 2004 года всегда старается выглядеть элегантно. Свою дочку она с малых лет наряжает в наряды люксовых брендов.