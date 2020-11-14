Надежда Бабкина в этом году переболела коронавирусом. Весной она почти не появлялась на публике, но позже вернулась к работе на передаче «Модный приговор», а также в свой театр. Тогда поклонники удивились тому, что певица преобразилась. Она стала выглядеть гораздо стройнее, чем раньше. В свои 70 лет артистка выглядит гораздо моложе многих ровесниц, а также умело подчеркивает свою красоту модными нарядами.

В сентябре Бабкина отвела в школу своих внуков. Она выглядела очень ярко в черных брюках и жакете цвета лайма. Многие фанаты отмечают, что телеведущая с легкостью может затмить более молодых артистов. К тому же, она не боится экспериментировать с имиджем. Накануне певица предстала на публике в серебристом жакете и длинной юбке из органзы. Поверх серого джемпера она надела пояс, сделав акцент на талии.

Надежда Георгиевна похвасталась новой прической. Она сделала объемные кудри, а также макияж с акцентом на глаза. В руках артистка держала шелковый платок.

«Настроение — кудри!» — написала звезда.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Бабкина. Многие одарили ее комплиментами. «Мисс совершенство», «Шикарная, просто нет слов!», «Какая вы красавица, я очень люблю смотреть когда вы присутствуете на передаче „Модный приговор“», «Надежда, вы отлично выглядите», «Как всегда, прекрасна», «Как всегда сногсшибательна! Шикарна, обалденно красива, браво!», «С кудрями просто супер», — прокомментировали пост подписчики.