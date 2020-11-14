Девичник: 61-летняя Юдашкина в черном брючном костюме повеселилась с Орловой и Бородиной

Ведущая «Дома-2» закатила вечеринку в честь дня рождения. Она пела в караоке и танцевала с гостями, среди которых оказалось много звезд.

Марина Юдашкина в последнее время все чаще выходит в свет. Жена знаменитого модельера Валентина Юдашкина обожает нянчиться со своими внуками Аркадием и Анатолием, но весной этого года дочка супругов Галина уехала вместе с детьми в Гонконг. Не первый год она работает в Китае по контракту. Теперь возлюбленная маэстро предпочитает то баловать супруга домашними блюдами, то гулять на свежем воздухе, то видеться с друзьями.

Не так давно Марина побывала с гостях у Аллы Пугачевой, а также побывала на празднике в доме у Жасмин, которая отмечала день рождения. Каждый раз жена Юдашкина выбирает лаконичные и элегантные образы. 13 ноября она побывала на вечеринке у Ольги Орловой. Певица и ведущая шоу «Дом-2» решила с размахом отпраздновать 43-летие. Девушка собрала друзей в ресторане. Она была облачена в переливающееся черное платье с золотым орнаментом.

Для такого случая 61-летняя Марина облачилась в черный брючный костюм и шелковую блузку цвета сливок. Туфли-лодочки и нитка жемчуга дополнили лук. Она распустила волосы и сделала неброский макияж. Также пришла на вечеринку Ксения Бородина. Она предпочла стильный аутфит с жакетом оверсайз и фиолетовой мини-юбкой, которую дополнила массивными ботинками Prada. Также засветились на празднике Ида Достман, Эмма Салимова и другие известные персоны. Так как были одни девушки, то получился девичник.

Девушки не только общались, но также спели в караоке любимые песни, а потом танцевали до поздней ночи. Поклонники восхитились тем, как выглядит именинница. Также многих очаровал лаконичный лук Юдашкиной. «Какие девушки», «Ольга роскошна», «Марина выглядит ровесницей именинницы», «Жена Юдашкина сама элегантность», «Бывают же такие красивые женщины», — прокомментировали фото пользователи Сети.

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