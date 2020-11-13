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«Не понравилась юбка»: модный эксперт раскритиковала наряд Тодоренко в студии Урганта

Наряд телеведущей специально для Teleprogramma.pro разобрала Ольга Трофимова.

«Не понравилась юбка»: модный эксперт раскритиковала наряд Тодоренко в студии Урганта
Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Недавно Регина Тодоренко появилась в эфире Первого канала. Телеведущая примерила коньки и теперь выступает в шоу «Ледниковый период» в паре с Романом Костомаровым. Вдвоем они появились в другом проекте телеканала — «Вечернем Урганте». Для визита в студию Регина выбрала романтический наряд, но как отметила эксперт портала Teleprogramma.prо Ольга Трофимова, он подобран недостаточно грамотно со стилистической точки зрения.

«Этим верхом с велюровым топом-бюстье с кисточками, который задает  торжественность, она решила немного пококетничать. Объемные рукава в горох – это модный принт в этом сезоне. В целом и то, и другое создает вечерний образ. Но мне не понравилась юбка. Разрез абсолютно ни к чему. Ничего изысканного в данном образе нет, несмотря на всю кокетливость перчаток, рукавов. В качестве акцента к рукавам я бы рекомендовала белые лодочки, либо белые лодочки с черным акцентным носиком», — сказала Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы более 10 лет.

Тэги

«Ледниковый период»Звездный стильИван Ургантмода и стильмодный разборОльга ТрофимоваРазбор стилистаРегина Тодоренко