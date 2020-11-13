«Роскошная»: Чехова в черном бикини похвасталась идеально ровным загаром

Анфиса Чехова продолжает наслаждаться ярким солнцем и теплым океаном на Мальдивах, а фанатов в Instagram радовать новыми, порой даже горячими снимками. Так вышло и на этот раз.

Анфиса поделилась фото, на котором она лежит в гамаке в черном бикини. Его цвет выгодно подчеркнул свежий и ровный загар телеведущей.

«Приятно видеть шикарную женщину! Вы роскошная! Фото шикарное! Слишком красивая!» — писали пользователи Сети.

Мальдивы стали местом притяжения многих российских звезд этой осенью. Свои отпуска здесь провели Глюкоза, Ольга Орлова и другие. А вот певица Слава с семьей, а также Джиган с Оксаной Самойловой продолжают наслаждаться тропическим отдыхом.