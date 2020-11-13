«Игриво»: Юлия Михалкова выгуляла кожаную косуху с бахромой и ботинки на тракторной подошве

Экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова после ухода из коллектива строит карьеру актрисы. Девушка активно снимается в юмористических скетчах, а также является телеведущей на канале СТС. Кроме того, красавица раскрыла в себе талант писательницы, и в этом году издала книгу.
Кроме того, Михалкова обладает безупречным вкусом и чувством стиля в одежде, вдохновляя многих поклонниц на модные подвиги. На этот раз теледива выгуляла трендовый аутфит, состоящий из косухи с бахромой, серых джинсов и ботинок на тракторной подошве. Имиджмейкер Анастасия Пахолкова прокомментировала прикид звезды.
«В трендах этого сезона красуется бахрома: на верхней одежде, обуви, аксессуарах и везде, где можно ее симпатично разместить.
Юлия Михалкова выбрала для себя черную кожаную куртку с бахромой, а в дополнение к такой акцентной вещи — базовые серые джинсы, водолазку и ботинки на тракторной подошве.
Безусловно, этот аутфит не закончен и, наверняка, за кадром у актрисы и головной убор и сумочка припасены, но в целом — игриво, актуально, носибельно и комфортно, что в холодную пору особенно важно!» — подчеркнула Анастасия Пахолкова.
Справка Teleprogramma.pro
Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.