Девочка с куклами: Нюша запечатлела двухлетнюю дочь в белом пышном платьице

Недавно дочери Нюши и Игоря Сивова – Симбе исполнилось два года. Артистка часто делится с поклонниками снимками с девочкой, хотя более года скрывала ее от общественности и даже не называла имени. На этот раз Нюша запечатлела девочку вместе с папой и любимыми куклами. Симбу мама нарядила в белое платьице с рюшами на рукавах и золотистую спортивную обувь. Снимком поделилась в своем Instagram.

«Красивые! Красавицы! Симбуля такая сладкая», — писали пользователи Сети.

Тем временем Нюша продолжает строить карьеру певицу. Правда, пандемия наложила определенный отпечаток на концертную деятельность. Но это не помешало артистке выпустить новый альбом после большого перерыва, который был связан с рождением дочки в том числе.