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«Ни совести, ни целлюлита»: 43-летняя Ксения Лаврова-Глинка осмелилась позировать в бикини

Актриса полностью раскрепостилась во время отдыха на Мальдивах.

«Ни совести, ни целлюлита»: 43-летняя Ксения Лаврова-Глинка осмелилась позировать в бикини
Ксения Лаврова-Глинка. Фото: instagram.com/kslavrova/

Звезда сериалов Ксения Лаврова-Глинка к своим 43-годам имеет солидную фильмографию и троих детей. Кстати, последнее обстоятельство никак не повлияло на формы знаменитости. Актриса стройна и шикарна, что с удовольствием недавно и продемонстрировала с далеких мальдивских берегов.

Причем, раздевается Ксения Лаврова-Глинка постепенно. Пару дней назад звезда позировала в слитном купальнике, а теперь решила, что пришло время показать, как она выглядит в бикини. Поклонники нашли, что в синем купальнике актриса выглядит куда более стройной и подтянутой, чем в молочном, который демонстрировала ранее.

При этом Ксения Лаврова-Глинка не скрывает, что изъянов у нее, как и у каждой не однажды рожавшей женщины, предостаточно. «Ни совести, ни целлюлита», — написала в шутку одна из подписчиц Ксении.

Ксения Лаврова-Глинка
«Дива на Мальдивах», — написал кто-то из подписчиков Ксении Лавровой-Глинки под этим снимком. Фото: instagram.com/kslavrova/

«Все на месте, поэтому и стою в пол оборота», — моментально ответила актриса.

Напомним, Ксения Лаврова-Глинка уже почти неделю наслаждается тишиной и безмятежностью далеких Мальдив. Вероятно, компанию актрисе составила ее семья. Правда, на снимках, которые звезда публикует в Instagram, есть только ее младший сын, трехлетний Николай.

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