«Ни совести, ни целлюлита»: 43-летняя Ксения Лаврова-Глинка осмелилась позировать в бикини

Звезда сериалов Ксения Лаврова-Глинка к своим 43-годам имеет солидную фильмографию и троих детей. Кстати, последнее обстоятельство никак не повлияло на формы знаменитости. Актриса стройна и шикарна, что с удовольствием недавно и продемонстрировала с далеких мальдивских берегов.

Причем, раздевается Ксения Лаврова-Глинка постепенно. Пару дней назад звезда позировала в слитном купальнике, а теперь решила, что пришло время показать, как она выглядит в бикини. Поклонники нашли, что в синем купальнике актриса выглядит куда более стройной и подтянутой, чем в молочном, который демонстрировала ранее.

При этом Ксения Лаврова-Глинка не скрывает, что изъянов у нее, как и у каждой не однажды рожавшей женщины, предостаточно. «Ни совести, ни целлюлита», — написала в шутку одна из подписчиц Ксении.

«Все на месте, поэтому и стою в пол оборота», — моментально ответила актриса. больше по теме «Хороша, мать троих детей»: Лаврова-Глинка в молочном купальнике сразила поклонников фигурой

Напомним, Ксения Лаврова-Глинка уже почти неделю наслаждается тишиной и безмятежностью далеких Мальдив. Вероятно, компанию актрисе составила ее семья. Правда, на снимках, которые звезда публикует в Instagram, есть только ее младший сын, трехлетний Николай.