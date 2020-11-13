«Прикройте декольте»: солистка дуэта Artik&Asti в дерзком платье блеснула красотой

Накануне в Москве прошла престижная премия GQ, в рамках которой назвали звездных номинантов в разных категориях. Так, в номинации «Открытие года» победу одержал блогер Даня Милохин, актером года стал Юрий Борисов, а музыкантом года – Моргенштерн. На церемонии присутствовал весь столичный бомонд. В числе селебрити засветилась и солистка дуэта Artik&Asti – Анна Дзюба со своим бойфрендом.

Для выхода в свет Asti выбрала вечную классику – маленькое черное платье с откровенным декольте и туфли-лодочки на шпильке. Поверх платья певица накинула черный пиджак, а на волосах сделала роскошные локоны.

«Прикройте декольте», «Очень женственная, красавица», «Чудо, как хороша!!», «Прелестное личико и фигурка на зависть», «Грудь вот-вот выпрыгнет», «Слишком откровенно», — пишут фолловеры.

Напомним, что минувшей зимой Анна приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного по имени Станислав. Летом они планировали сыграть свадьбу, но из-за пандемии коронавируса перенесли торжество.

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