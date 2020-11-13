«Красотка невозможная»: Чехова позировала на яхте, оголив стройные ноги

Анфиса Чехова продолжает наслаждаться отдыхом в теплых краях и радовать фанатов свежими фотографиями с Мальдив. На этот раз телеведущая решила устроить фотосессию на яхте. Она позировала в сарафане цвета пыльной розы, оголив стройные ноги. Подписчики вновь засыпали Чехову комплиментами.

«Красотка невозможная! Шикарная женщина! Как приятно на вас смотреть! Какие краски! Здоровья и счастья вам», — писали пользователи Сети.

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Напомним, что отпуск на Мальдивах в этом ноябре решили провести и другие российские звезды. Среди них певица Слава с семьей, Оксана Самойлова и Джиган. Недавно с островов вернулись Ольга Орлова, а также Глюкоза с мужем.

К слову, не так давно Самойлова утверждала, что намерена развестись с рэпером. Девушка говорила, что едва ли передумает. Но Джиган все-таки смог вымолить у нее прощение. Супруги снова вместе, и, судя по свежим кадрам в Instagram, невероятно счастливы.