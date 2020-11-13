С акцентом на ноги: Варнава в кожаном алом плаще пришла в студию шоу

В новом сезоне на ТНТ Екатерина Варнава стала ведущей шоу «Секрет». Компанию ей составил бывший возлюбленный Дмитрий Хрусталев. Пара помогает участникам строить отношения или даже найти свою любовь. Но это не единственная программа, где в кадре появляется эффектная длинноногая блондинка. Накануне в своем Instagram Варнава рассказала, что приняла участие в съемках шоу «Бой с герлс», которое выходит на телеканале «Пятница».

В студии Екатерина Варнава появилась в красном мини-плаще и босоножках на высокой шпильке.

«Какая же крутая! Классная! Шикарная женщина», — писали пользователи Сети.

Недавно стало известно, что Варнава встречается с режиссером Александром Молочниковым. Вместе пара появилась на красной дорожке «Кинотавра» в Сочи. Тогда стало известно, что Катя долгое время скрывала свои новые отношения даже от мамы.