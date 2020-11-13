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Костенко в модном пиджаке цвета фуксии появилась в эфире спортивного шоу

С недавних пор жена футболиста Тарасова ведет программу о хоккее.

Костенко в модном пиджаке цвета фуксии появилась в эфире спортивного шоу
Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко живут в Казани, где футболист играет за местный «Рубин». Модель же продолжает обучение в Высшей школе «Останкино», а с сентября стала ведущей шоу о хоккее на местном телеканале.

В эфире очередного выпуска Костенко появилась в модном пиджаке «с мужского плеча» цвета фуксии. Талию подчеркнула объемным ремнем черного цвета.

«Красотка! Очень красивый образ! Куколка!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что Тарасов и Костенко растят двух дочек — Милану и Еву. Кроме того у футболиста есть ребенок от первого брака — 11-летняя Ангелина. Ранее спортсмен пытался добиться уменьшения суммы алиментов, но суд вынес решение, исходя из которого он должен отдавать шестую часть своей зарплаты на воспитание девочки.

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