«Самый длинноногий муж»: Анна Седокова в алом платье-бюстье вышла в свет с Янисом Тиммой

Певица стала одной из гостей премии «Человек года» журнала GQ. Она едва смогла найти себе наряд за несколько часов до мероприятия.

Анна Седокова минувшим летом отдохнула в Майами. Для певицы этот год стал продуктивным. Так как она вышла замуж за своего возлюбленного Яниса Тимма. С баскетболистом девушка живет уже больше года. Во время отпуска он попросил ее руки, а по возвращению в Россию они тайно сыграли свадьбу. Баскетболиста не смутило, что у певицы трое наследников от разных мужчин. Более того, артистка и новому мужу готова подарить ребенка.

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Из-за пандемии коронавируса в Москве отменены развлекательные мероприятия, а также закрылись ночные клубы и караоке. Но 12 ноября состоялось последнее светское мероприятие в этом году — премия «Человек года» журнала GQ. На мероприятии появилась и Анна. За несколько часов до начала она жаловалась, что у нее нет наряда.

«Не в чем идти. Осталось несколько часов, а я не знаю, в чем идти. Наряда нет», — признавалась звезда.

Однако на ковровой дорожке она появилась в роскошном алом платье-бюстье в пол. Певица дополнила вечерний образ меховой белой накидкой. Шелковый наряд со шлейфом струился, подчеркивая формы артистки. Анна сделала гладкую прическу и макияж с акцентом на губы. Анну сопровождал ее муж, который был в смокинге. Янис — баскетболист, поэтому выше своей возлюбленной на две головы. Он был обходительным и поправлял супруге платье.

«Самый длинноногий муж», — пошутила она. К слову, также пришли на мероприятие, проходившее в МХАТе им. Горького, Филипп Киркоров, Дава, Яна Рудковская, Альбина Джанабаева, Дмитрий Шепелев, Агата Муцениеце и другие звезды.