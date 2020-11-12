«Жизнь других» в Хорватии: местные зарплаты и «Игра престолов»
Жанна Бадоева
Звездный гость
Голые и взбешенные: звезды, чьи фото и видео слили в Сеть
Видео

Во всей красе: Рудова в мини-платье с открытыми плечами появилась на съемках шоу

Актриса приняла участие в съемках программы «Студия СОЮЗ».

Во всей красе: Рудова в мини-платье с открытыми плечами появилась на съемках шоу
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Наталья Рудова стала участницей шоу «Студия СОЮЗ» на ТНТ. Забавные логические задачки она решала в паре с коллегой и подругой Настасьей Самбурской. Также блондинка призналась, кто сможет покорить ее свободное сердце.

Наталья Рудова
Наталья Рудова. Фото: телеканал ТНТ

В студии Наталья появилась в летнем мини-платье с цветочным принтом. Блондинка решила сделать акцент и на длине наряда и на открытых плечах. Образ она гармонично дополнила трендовой обувью — грубыми ботинками.

Напомним, что этим летом ходили слухи о том, что Рудова в ближайшее время станет мамой. Но это оказалось не так. В целом же, 37-летняя блондинка не афиширует свою личную жизнь. Зато удачно устраивает ее другим. Например, Решетову с Тимати познакомила именно она. Впрочем, их история любви была с печальным концом.

Тэги

"Студия Союз"Анастасия Самбурская новостимода и стильНаталья РудоваНаталья Рудова последние новостиНаталья Рудова фото