Во всей красе: Рудова в мини-платье с открытыми плечами появилась на съемках шоу

Наталья Рудова стала участницей шоу «Студия СОЮЗ» на ТНТ. Забавные логические задачки она решала в паре с коллегой и подругой Настасьей Самбурской. Также блондинка призналась, кто сможет покорить ее свободное сердце.

В студии Наталья появилась в летнем мини-платье с цветочным принтом. Блондинка решила сделать акцент и на длине наряда и на открытых плечах. Образ она гармонично дополнила трендовой обувью — грубыми ботинками.

Напомним, что этим летом ходили слухи о том, что Рудова в ближайшее время станет мамой. Но это оказалось не так. В целом же, 37-летняя блондинка не афиширует свою личную жизнь. Зато удачно устраивает ее другим. Например, Решетову с Тимати познакомила именно она. Впрочем, их история любви была с печальным концом.