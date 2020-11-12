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Осеннее тепло: Виктория Бекхэм показала трендовый свитер этого сезона

Дизайнер создала новую линейку для холодов.

Осеннее тепло: Виктория Бекхэм показала трендовый свитер этого сезона
Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham

Однажды певица Виктория Бекхэм решила стать дизайнером и у нее это получилось. Бренд одежды пользуется популярностью как среди звезд, так и среди остальных дам. А модные показы не обходятся без ее нарядов. В осенне-зимней коллекции Виктории появились теплые и уютные свитеры с широкими длинными рукавами — абсолютный тренд.

В своем Instagram жена популярного футболиста опубликовала фото, на котором позировала в одном из таких свитеров собственного бренда в сером оттенке.

Ранее Бекхэм показывала, что свитеры также могут быть и яркими, и с контрастными рукавами. К слову, модницам такой наряд от Виктории обойдется в более чем 40 тысяч рублей.

 

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