Осеннее тепло: Виктория Бекхэм показала трендовый свитер этого сезона

Однажды певица Виктория Бекхэм решила стать дизайнером и у нее это получилось. Бренд одежды пользуется популярностью как среди звезд, так и среди остальных дам. А модные показы не обходятся без ее нарядов. В осенне-зимней коллекции Виктории появились теплые и уютные свитеры с широкими длинными рукавами — абсолютный тренд.

В своем Instagram жена популярного футболиста опубликовала фото, на котором позировала в одном из таких свитеров собственного бренда в сером оттенке.

Ранее Бекхэм показывала, что свитеры также могут быть и яркими, и с контрастными рукавами. К слову, модницам такой наряд от Виктории обойдется в более чем 40 тысяч рублей.