Секси мама: Мария Порошина показала стройную фигуру в купальнике

В начале ноября Марии Порошиной исполнилось 47 лет. Она по-прежнему востребованная актриса, счастливая мама пятерых детей и просто красивая женщина. Старшей – Полине, которая родилась от актера Гоши Куценко уже 24 года. Еще трех дочек Мария родила актеру Илье Древнову, а совсем недавно стала мамой долгожданного сына. Правда, имени отца малыша не раскрывала. В реальной жизни Порошина, в отличие от своих экранных героинь, весьма скрытая.

На одной из фан-страничек в Instagram появилось фото, на котором Порошина позировала в черном купальнике у бассейна. Актриса продемонстрировала свою стройную фигуру. И ей, действительно, есть чем похвастать. Во всяком случае, о подобной стройности в таком возрасте многие только мечтают.

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Недавно Порошина вновь появилась на экранах. Она снялась в новом сезоне сериала «Родители», который идет в эфире канала СТС.