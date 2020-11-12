Вечная классика: Макеева позировала в брючном костюме с укороченным жилетом

Актриса Анастасия Макеева та еще модница. Она активно ведет свою страницу в Instagram, где делится не только рабочими моментами, но и интересными образами. На снимках актриса предстает в самых разных трендовых вариациях. На этот раз она выбрала классический лук нежного оттенка.
Настя позировала в брючном костюме с укороченным жилетом жемчужного оттенка. Образ дополнила туфлями-лодочками цвета слоновой кости, а на волосах сделала легкие локоны.
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Друзья! А вот кстати,что вы вкладываете в понятие «друг»? Я иногда путаюсь 😝 Многие друзьями называют приятелей ,а некоторые считают другом одного или двух людей по жизни.Такая странность иногда происходит в отношениях и это огорчает.Не хочется верить,что дружба может или должна базироваться на взаимовыгодных отношениях.И вообще,что-то в нашей жизни есть просто на бескорыстных началах или всё же есть элемент нужности некой. Кстати ,мое настроение от @malina_fashion ,как вам? #дружба #интерес #выгода #честь #стиль #лук
«Очень красивая, нежная! Сногсшибательна! Откуда такая неземная», — писали пользователи Сети.
Напомним, после развода с третьим мужем Александром Саковичем, брак с которым продлился два года, 38-летняя Макеева тщательно скрывает личную жизнь.