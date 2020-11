Вечная классика: Макеева позировала в брючном костюме с укороченным жилетом

View this post on Instagram

Друзья! А вот кстати,что вы вкладываете в понятие «друг»? Я иногда путаюсь 😝 Многие друзьями называют приятелей ,а некоторые считают другом одного или двух людей по жизни.Такая странность иногда происходит в отношениях и это огорчает.Не хочется верить,что дружба может или должна базироваться на взаимовыгодных отношениях.И вообще,что-то в нашей жизни есть просто на бескорыстных началах или всё же есть элемент нужности некой. Кстати ,мое настроение от @malina_fashion ,как вам? #дружба #интерес #выгода #честь #стиль #лук