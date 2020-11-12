Вечная классика: Макеева позировала в брючном костюме с укороченным жилетом

Актриса Анастасия Макеева та еще модница. Она активно ведет свою страницу в Instagram, где делится не только рабочими моментами, но и интересными образами. На снимках актриса предстает в самых разных трендовых вариациях. На этот раз она выбрала классический лук нежного оттенка.

Настя позировала в брючном костюме с укороченным жилетом жемчужного оттенка. Образ дополнила туфлями-лодочками цвета слоновой кости, а на волосах сделала легкие локоны.

«Очень красивая, нежная! Сногсшибательна! Откуда такая неземная», — писали пользователи Сети.

Напомним, после развода с третьим мужем Александром Саковичем, брак с которым продлился два года, 38-летняя Макеева тщательно скрывает личную жизнь.