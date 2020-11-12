«Она великолепна»: Ирина Безрукова в брючном костюме со змеиным принтом пришла на премию

Ирина Безрукова большую часть своей жизни прожила с Сергеем Безруковым, но они расстались в 2015 году. После этого звезда «Бригады» обрел новую любовь в лице Анны Матисон и обзавелся двумя детьми. Актриса, в свою очередь, тоже не теряет надежды, что встретит любовь. К слову, в 55 лет она выглядит моложе многих своих сверстниц и может похвастаться стройной фигурой, которую подчеркивает женственными образами.

больше по теме Лера Кудрявцева в сверкающей рубашке и расклешенных брюках появилась на премии Телеведущая была гостьей на церемонии вручения премии First Ladies Awards 2020, которая прошла в московском ресторане The Сад.

Так недавно Ирина позировала на съемках в юбке макси и широкополой шляпе. Монохромный образ смотрелся стильно и стройнил силуэт ее фигуры. А вот 11 ноября актриса посетила церемонию награждения премией First Ladies Awards 2020, которая прошла в ресторане The Сад. Мероприятие вела Лера Кудрявцева, которая пришла в сверкающей рубашке и смокинге. Безрукова тоже выбрала брючный костюм, но белого цвета и со змеиным принтом. Черные ботинки дополняли ее нетривиальный образ.

Актриса не зря пришла на премию, так как не осталась без награды. Фанаты восхитились грацией и стильным образом звезды. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Интересный образ в брючном костюме, где акцент на змеином принте. Образ уверенной в себе женщины. Четкие линии, лаконичный крой, острые лацканы жакета и нос обуви. Четкая линия в прическе и ахром в цвете, а вернее его отсутствие. Очень тонко все продумано, чтобы нежный, хрупкий типаж Ирины так органично вписался в этот довольно дерзкий образ. Она великолепна!» — высказалась эксперт.

Добавим, что также гостями премии стали Елизавета Арзамасова, Дарья Мельникова, Анна Цуканова-Котт, Наталья Бочкарева и другие известные персоны.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.