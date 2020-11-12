Воротник «Питер Пэн»: Кейт Миддлтон задала новый тренд

Каждый выход в свет, а ввиду последних событий в онлайн, Кейт Миддлтон модные эксперты ждут с особым нетерпением. Ведь герцогиня Кембриджская — эталон стиля и вкуса. Недавно на торжественной церемонии в честь дня памяти павших военнослужащих она появилась в пальто с эполетами. Теперь же во время беседы в Zoom с семьями военных задала новый тренд.

Кейт появилась в атласной блузе цвета слоновой кости с черным воротником, который называют воротник «Питер Пэн». Ее выпустил бренд Ghost London. К слову, такие рубашки носила принцесса Диана еще в 80-х годах. Образ Кейт дополнила серьгами с жемчугом, а волосы оставила распущенными. Как пишет Grazia, покойная свекровь Миддлтон могла бы гордиться таким образом.

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Напомним, что ранее Кейт несколько раз нарушала королевский протокол, когда появлялась на публике в брючных костюмах.