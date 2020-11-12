Кудрявцева примерила актуальный смокинг с брюками макси, как советовала Хромченко

Лера Кудрявцева поддержала сразу два тренда этого сезона, примерив смокинговый костюм с удлиненными брюками. Ранее про это модное направление рассказывала Эвелина Хромченко в эфире Первого канала.

Телеведущая выбрала комплект по фигуре с характерным воротником с мерцающим эффектом, который прочно ассоциируется со смокингами. Брюки макси, немного расклешенные книзу, оказались такой длины, что практически полностью скрыли обувь.

На «Модном приговоре» Хромченко отмечала, что смокинги сейчас на пике популярности, однако они не потеряют своей актуальности и спустя время. Поэтому женщины могут приобретать их с прицелом на будущее, не боясь потратиться зря. По словам стилиста, в тренде также другие виды одежды с характерными смокинговыми мотивами вроде смокингового платья, комбинезона или плаща. Смокинги ведущая также советовала носить не только с рубахой, как это сделала Кудрявцева, но и без дополнительной одежды. В таком виде, конечно, не желательно появляться в офисе, но в ресторан или на вечеринку прийти стоит.

Что касается удлиненных брюк – это один из последних трендов, сейчас они популярны наравне с укороченными моделями, открывающими щиколотки.