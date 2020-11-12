«Просто праздник»: Лопырева отметилась в костюме Dior с корсетом и ажурной юбкой из кожи

Виктория Лопырева позировала в необычном кожаном комплекте Dior, который сочетал в себе маскулинность и женственность одновременно.

Модель примерила ажурную юбку миди, с топом бандо, подчеркнув талию корсетом на шнуровке. Вместе с этими стопроцентно девичьими элементами на плечах блондинки оказался свободный жакет мужского кроя, а на ногах армейские ботинки на шнуровке.

Монохромный образ Виктории высоко оценил эксперт Teleprogramma.pro дизайнер одежды Сергей Никулин.

«Это просто праздник какой-то. Образу можно пропеть только дифирамбы и дать пять баллов из пяти. Мне в принципе очень нравится творчество модного дома Christian Dior. А этот наряд из показа моделей осень-зима, поэтому вопрос трендовости здесь даже не стоит», — прокомментировал Сергей специально для нашего издания.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин окончил факультет дизайна костюма в МХПИ, занимается созданием стильных образов для светских и культурных мероприятий, а также фотосессий. Его работы экспонируются на специализированных выставках. В прошлом году они имели большой успех в Гостином дворе на выставке «Образование и карьера».