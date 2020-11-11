Три образа за десять секунд: Лопырева сменила махровый халат на модные платья

Из банного халата в деловой наряд, а затем в платье в бельевом стиле. За считанные секунды красавица Виктория Лопырева успела засветиться на своей страничке Instagram в трех разных образах. Вполне профессионально для модели.

Известная манекенщица опубликовала свежее видео, в котором благодаря современным технологиям монтажа, предстала сразу в трех образах – один ярче другого. Даже в банном халате и с полотенцем на голове блондинка выглядит празднично. Правда, при этом она на шпильках. Может, в этом весь секрет?

«Утро, день и вечер», — подписала видео в Instagram Виктория Лопырева.

Поклонники модели пришли в восторг от увиденного. Комментарии в стиле «во всех ты, душенька, нарядах хороша» моментально появились под публикацией.

«Суперская», «Ты девочка fashion», «Обожаю», «И в любом образе ты топ. Вечер самый красивый и самый розовый», — делают блондинке комплименты ее преданные фанаты.

Кстати, в ближайшее время в жизни Виктории Лопыревой грядут перемены. Звезда сменит локацию, и с турецких пляжей отправится на суровые северные территории.

Супруг модели Игорь Булатов получил предложение о работе в правительстве республики Коми. Вика Лопырева намерена отправится вслед за мужем.