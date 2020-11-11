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В россыпи пайеток: 49-летняя Орбакайте в шубке и высоких сапогах-чулках прогулялась по Москве

Певица отдала предпочтение нетривиальному луку.

В россыпи пайеток: 49-летняя Орбакайте в шубке и высоких сапогах-чулках прогулялась по Москве

Кристина Орбакайте не зря слывет первой модницей, как и ее именитая мама — Алла Пугачева. Примадонна отечественного шоу-бизнеса, к слову, не отстает от звездных коллег по творческой сцене. Об этом не раз говорил и историк моды Александр Васильев. Соведущий Эвелины Хромченко в программе «Модный приговор» отмечал, что возлюбленная шоумена Максима Галкина после замужества стала выглядеть еще моложе. И все благодаря стильным лукам.

Одевается по моде и Кристина Орбакайте. 49-летняя певица отдает предпочтение лаконичности и практичным нарядам, избегая всего пафосного. Но это не относится к концерны платьям и костюмам, тут артистка любит экспериментировать. После очередных съемок возлюбленная бизнесмена Михаила Земцова отметилась у Александровского сада. Поп-дива похвасталась ярким нетривиальным луком, примерив укороченную шубку, юбку с россыпью пайеток, блузу с гипюром и высокие сапоги-чулки, облегающие ее ноги.

Певица Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте в укороченной шубке, блестящей юбке с россыпью пайеток и высоких сапогах-чулках позировала у Александровского сада. Фото: Instagram.com/orbakaite_k

Напомним, что у Кристины Орбакайте трое детей от разных мужей: 29-летнего сына Никиту она родила от музыканта Владимира Преснякова-младшего, 22-летнего Дени от бизнесмена Руслана Байсарова, а восьмилетнюю дочку Клаву от предпринимателя Михаила Земцова.

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