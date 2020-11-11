«Мишура и хлопушки»: Жасмин в лаковом тренче и лодочках на шпильке появилась на съемках шоу

Певица Жасмин в Instagram пообщалась с верными почитателями. Так, артистка призналась, что этот год ознаменовался не самыми приятными событиями — в том числе и пандемией коронавируса. За последние месяцы люди привыкли носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Но все же Новый год не пройдет без телевизионных концертов. Съемки праздничных шоу сейчас в самом разгаре. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, на студии успели отметиться многие артисты, среди которых оказалась и Полина Гагарина.

Свежими отчетными кадрами в личном микроблоге поделилась также певица Жасмин. Она рассказала о том, что ощущение праздника возникло у нее только благодаря хлопушкам, гирляндам, новогодним украшениям, бенгальским огням и декорациям, умело созданным теми, кто трудится на площадке.

«Этот год был таким длинным и таким странным. Что ощущение праздника в него даже не очень вписывается!! И все же оно у меня уже появилось. Начались новогодние съемки с елками, мишурой, хлопушками и бенгальскими огнями — и мысли уже не о ковиде, масках, дистанционном обучении», — отметила певица.

На съемках новогодних «Огоньков» поп-дива предстала в ярко-розовом лаковом тренче. Ее образ дополнили остроносые туфли-лодочки на шпильке бежевого оттенка и имиджевые очки. О моде на которых в беседе с корреспондентом нашего портала напоминала имиджмейкер-стилист Лариса Тимиряева.