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Словно школьница: Гагарина в клетчатом платье с рукавами-буфами пришла в студию звукозаписи

Выпускница «Фабрики звезд» в очередной раз доказала, что следит за модными тенденциями.

Словно школьница: Гагарина в клетчатом платье с рукавами-буфами пришла в студию звукозаписи
Полина Гагарина. Фото: Instagram.com/gagara1987

Несмотря на расставание с модным фотографом Дмитрием Исхаковым, наставница вокального проекта «Голос» на Первом канале не препятствует экс-возлюбленному видеться с их общим ребенком. У пары есть трехлетняя дочка Мия. Кроме того, бывший муж певицы неплохо ладит и с пасынком Андреем. Выпускница «Фабрики звезд» о личном говорить не привыкла, зато активно делиться подробностями творческих свершений. Знаменитость активно участвует в съемках новогодних «Огоньков» и концертов. Кроме того, Полина заинтриговала фанатов, опубликовав в личном микроблоге снимок со звукозаписывающей студии.

Певица Полина Гагарина
Полина Гагарина в модном клетчатом платье с рукавами-буфами появилась в студии звукозаписи. Фото: Instagram.com/gagara1987

Перед объективом фотокамеры певица позировала в клетчатом платье с рукавами-буфами и тонким ремешком на талии. Таким образом, Полина в очередной раз доказала, что следит за модными тенденциями. О популярности клетки, в частности, в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале напоминала Эвелина Хромченко. Также фэшн-эксперт говорила, что рукава-фонарики в осеннем сезоне окажутся на пике моды.

«Вхожу в роль! Обожаю озвучание! Угадайте, кого я могу озвучивать?!» — обратилась к поклонникам Полина.

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