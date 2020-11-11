Словно школьница: Гагарина в клетчатом платье с рукавами-буфами пришла в студию звукозаписи

Выпускница «Фабрики звезд» в очередной раз доказала, что следит за модными тенденциями.

Несмотря на расставание с модным фотографом Дмитрием Исхаковым, наставница вокального проекта «Голос» на Первом канале не препятствует экс-возлюбленному видеться с их общим ребенком. У пары есть трехлетняя дочка Мия. Кроме того, бывший муж певицы неплохо ладит и с пасынком Андреем. Выпускница «Фабрики звезд» о личном говорить не привыкла, зато активно делиться подробностями творческих свершений. Знаменитость активно участвует в съемках новогодних «Огоньков» и концертов. Кроме того, Полина заинтриговала фанатов, опубликовав в личном микроблоге снимок со звукозаписывающей студии.

Перед объективом фотокамеры певица позировала в клетчатом платье с рукавами-буфами и тонким ремешком на талии. Таким образом, Полина в очередной раз доказала, что следит за модными тенденциями. О популярности клетки, в частности, в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале напоминала Эвелина Хромченко. Также фэшн-эксперт говорила, что рукава-фонарики в осеннем сезоне окажутся на пике моды.