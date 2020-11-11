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«Птица высокого полета»: Васильев нашел недочеты в модном гардеробе Собчак

Историк моды подметил, что телеведущей стоило бы избавиться от лишних вещей, как от «сорняков».

«Птица высокого полета»: Васильев нашел недочеты в модном гардеробе Собчак
Ксения Собчак. Фото: Instagram.com/xenia_sobchak

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и гардероб именитой блондинки — жены театрального режиссера Константина Богомолова — Ксении Собчак.

Историк моды уточнил: он не может назвать бывшую невестку Эммануила Гедеоновича иконой стиля. Она одевается довольно разномастно, хотя и согласно своей фигуре и внешним данным. Как отметил искусствовед, Ксения стройная и достаточно спортивная.

«Лично мне Собчак очень напоминает английскую актрису русского происхождения Хелен Миррен в молодости. Это один типаж не столько русский, сколько североевропейский. В Ксении есть что-то британское, может быть, из-за формы носа, удлиненного лица», — приводит 7days слова Александра Васильева.

Телеведущая Ксения Собчак
Александр Васильев уверен, что Ксюше надо довериться вкусу своего мужа, который неплохо разбирается в моде. Фото: Instagram.com/xenia_sobchak

При этом соведущий Эвелины Хромченко в программе «Модный приговор» подметил, что Ксения Собчак в своей жизни добилась многого. И отчасти, как думает Васильев, не без помощи именитых родителей. И тем не менее ее политическая и общественная деятельность вызывает большой резонанс, а личная жизнь всегда в центре внимания, добавил историк моды.

Васильев уверен, что телеведущей не помешало бы обратиться за помощью к какому-нибудь яркому дизайнеру, который бы создавал для нее эксклюзивные вещи, отражающие уникальность и неповторимость светской львицы.

«Ведь Ксения — богатая женщина, птица высокого полета. Глядя на ее гардероб сегодня, я вижу, что в нем присутствует случайный выбор. Гардероб надо проредить — удалить все лишнее, избавить от «сорняков». Я бы советовал Ксении чаще носить однотонные вещи, избегать дробного дизайна и больше слушать Константина Богомолова, потому что у него хороший вкус», — заверил искусствовед.

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