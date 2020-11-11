«Ох, какая фигура»: Анфиса Чехова запечатлелась в «зверином» бикини на берегу океана

Анфиса Чехова, как и многие российские звезды, решила провести хмурые ноябрьские дни на Мальдивах. К слову, на островах сейчас также отдыхают певица Слава с семьей, Оксана Самойлова с Джиганом, а недавно оттуда вернулась Ольга Орлова.

В своем Instagram Чехова показывает фанатам моменты отдыха, не забывая продемонстрировать стройную фигуру и самые разные наряды. На этот раз телеведущая облачилась в бикини модного в этом сезоне «звериного» принта.

«Шикарная девушка! Огонь! Красавица! Ох, какая фигура», — писали пользователи Сети.

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Напомним, что Анфиса стала ведущей нового сезона шоу «Модель XL», к съемкам которого приступили еще летом. Сама же Чехова некоторое время назад боролась с лишними килограммами, а сейчас, по мнению фанатов, пребывает в идеальной форме.