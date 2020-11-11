«Безупречный look»: Кудрявцева вышла в свет в платье с тесьмой на спине и сумочкой Chanel

В аккаунте, посвященном жизни и творчеству телеведущей Леры Кудрявцевой, появился снимок звезды в стильном аутфите.

Журналистка предстает на кадрах в белом платье с пышной юбкой и подчеркнутой талией, изюминка образа — пышные буфчатые рукава и тесьма на спине. Не забыла блондинка и про стильные аксессуары, взяв в руки люксовую сумочку марки Chanel.

Стилист-имиджмейкер Ольга Трофимова специально для издания Teleprogramma.pro дала развернутый комментарий, охарактеризовав стайл Кудрявцевой.

«Белокурая Лера выбрала абсолютно безупречный white look. Ей идут женственные девичьи образы, как этот. Платье с рукавами-фонариками как нельзя лучше подает внешность ведущей. Длина миди также беспроигрышно смотрится на ее фигуре. Лере безупречно подходит стиль кокетливой леди, который мы видим. Помимо популярных в этом сезоне объемных рукавов обращает на себя внимание атласная лента, которая очень изящно демонстрирует спину. Идеально подобрана и аксессуарная группа в виде классической сумки кросс-боди марки Chanel и легкими сабо. Получилось задорно и женственно», — заметила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова — уже больше 10 лет работает имидж-стилистом, создавая стильные образы. Успешно сотрудничает с ВИП-персонами как шопер и преподает в учебном бьюти-центре.