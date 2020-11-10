Вера Брежнева в силуэтном платье с разрезом и трендовых ботинках увиделась с подругой

Певица побывала в гостях у Кати Сильченко, с которой отправилась на концерт Валерия Меладзе в Киеве.

Вера Брежнева в последнее время много путешествует. Конечно, до пандемии коронавируса она делала несколько перелетов в день, поэтому теперь у нее снизилась нагрузка. Однако даже в непростые времена певица не сидит на одном месте. Недавно она публиковала фото из Италии, где собирала аж урожай маслин. А потом приехала в Киев, где живут ее родные. Артистка предпочитает быть частью светской жизни.

На днях Вера посетила презентацию книги Ukrainian Women in VOGUE. Примечательно, что мероприятие прошло в галерее ГУМа. Девушка позировала перед фотографами в элегантном брючном костюме. А на следующий день певица увиделась со свой подругой Катей Сильченко. Она запечатлелась у нее дома. Брежнева предстала в черном платье по фигуре с разрезом. Волосы артистка распустила и сделала неброский макияж.

Свой образ певица дополнила трендовыми ботинками с круглым мысом и глянцевым черным пуховиком. Вера запечатлелась с подругой в лифте. Как оказалось, они направлялись на концерт Валерия Меладзе, который прошел в Киеве в Национальном дворце искусств Украины.

Брежнева наблюдала за выступлением брата своего мужа Константина Меладзе из зала. Отметим, что несмотря на то, что братья Меладзе дружат, они крайне редко вместе отмечают праздники и почти не видятся вне светских мероприятий из-за сильной занятости. По всей видимости, Вера решила устроить родственнику сюрприз. Поклонники отметили, что выглядела она крайне изящно. Трендовые ботинки сделали образ более динамичным.