47-летняя Высоцкая в полосатом костюме оверсайз поддержала Кончаловского на премьере

Юлия Высоцкая является главной поддержкой и опорой для Андрея Кончаловского, которому уже 83 года. Режиссер редко появляется на публике, предпочитая путешествовать со своей возлюбленной. В этом году они успели побывать в Италии. Актриса не дает своему мужу заскучать, находя для него интересные занятия, такие, как скандинавская ходьба. Неудивительно, что режиссер продолжает создавать новые фильмы, вдохновляясь своей супругой.
На днях состоялась премьера его работы «Дорогие товарищи!». В кинотеатре «Октябрь» собралось много звезд. Фильм о засекреченном в советское время расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске посетили Александр Домогаров, Егор Кончаловский, а также другие известные персоны. Сам Андрей Сергеевич появился на публики в приподнятом настроении. Он произнес речь со сцены и поблагодарил всех причастных к созданию картины, а также свою жену, сыгравшую в ней главную роль. Кончаловский подчеркнул, что без нее фильма могло и не быть.
Сама Юлия была рядом с ним. 47-летняя актриса подчеркнула точеную фигуру полосатым черным брючным костюмом оверсайз, которые сочетала с ботинками. Она собрала волосы в пучок, открыв изящную шею. Девушка обнимала супруга и постоянно улыбалась.
«Дорогие товарищи! Все причастные к созданию фильма, зрители на вчерашней премьере и все, кто поддерживал на расстоянии! Спасибо! В прокат фильм „Дорогие товарищи!“ с 12 ноября», — сообщила она в соцсети.
Поклонники восхитились красивой парой. Многие отметили, что не видели людей, которые бы так гармонично смотрелись, несмотря на разницу в возрасте. «Как приятно на вас смотреть! Очень красивая пара», «Юля, вы мужа заряжаете и вдохновляете», «Просто загляденье!!! На одной волне!!! Восхищение восторг», «Какая же невероятно красивая Юля», — прокомментировали пост подписчики.