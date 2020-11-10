47-летняя Высоцкая в полосатом костюме оверсайз поддержала Кончаловского на премьере

Юлия Высоцкая является главной поддержкой и опорой для Андрея Кончаловского, которому уже 83 года. Режиссер редко появляется на публике, предпочитая путешествовать со своей возлюбленной. В этом году они успели побывать в Италии. Актриса не дает своему мужу заскучать, находя для него интересные занятия, такие, как скандинавская ходьба. Неудивительно, что режиссер продолжает создавать новые фильмы, вдохновляясь своей супругой.

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На днях состоялась премьера его работы «Дорогие товарищи!». В кинотеатре «Октябрь» собралось много звезд. Фильм о засекреченном в советское время расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске посетили Александр Домогаров, Егор Кончаловский, а также другие известные персоны. Сам Андрей Сергеевич появился на публики в приподнятом настроении. Он произнес речь со сцены и поблагодарил всех причастных к созданию картины, а также свою жену, сыгравшую в ней главную роль. Кончаловский подчеркнул, что без нее фильма могло и не быть.

Сама Юлия была рядом с ним. 47-летняя актриса подчеркнула точеную фигуру полосатым черным брючным костюмом оверсайз, которые сочетала с ботинками. Она собрала волосы в пучок, открыв изящную шею. Девушка обнимала супруга и постоянно улыбалась.

«Дорогие товарищи! Все причастные к созданию фильма, зрители на вчерашней премьере и все, кто поддерживал на расстоянии! Спасибо! В прокат фильм „Дорогие товарищи!“ с 12 ноября», — сообщила она в соцсети.

Поклонники восхитились красивой парой. Многие отметили, что не видели людей, которые бы так гармонично смотрелись, несмотря на разницу в возрасте. «Как приятно на вас смотреть! Очень красивая пара», «Юля, вы мужа заряжаете и вдохновляете», «Просто загляденье!!! На одной волне!!! Восхищение восторг», «Какая же невероятно красивая Юля», — прокомментировали пост подписчики.