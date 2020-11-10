Светлана Бондарчук в твидовой куртке и с рюкзаком Prada вышла на прогулку с собакой

Светлана Бондарчук в этом году доказала, что и после 50 лет можно быть желанной и красивой невестой. Она вышла замуж за возлюбленного Сергея Харченко. Они прожили вместе больше года и неожиданно летом решили узаконить отношения. Светская львица не только надела белое платье, но и на вечеринке блистала в коротком наряде и фате, демонстрируя стройные ноги. Бывшая жена Федора Бондарчука всегда отличалась особым чувством стиля.

В интервью Ксении Собчак она признавалась, что у нее не так много брендовых вещей, просто они носятся по несколько сезонов. Недавно Светлана похвасталась новым пальто, которое купила в магазине своей подруги. Она отметила, что эта вещь будет одной из ее любимых. А в середине ноября светская львица отметилась на привычной прогулке с собакой в центре Москвы. На этот раз она создала монохромный образ с джинсами-дудочками черного цвета и твидовой курткой-жакетом.

Ботинки на массивной подошве, которые в моде в этом сезоне, а также бархатный рюкзак Prada дополнили лук Бондарчук. Она прогуливалась по улице, привлекая внимание прохожих. Алая помада и солнцезащитные очки делали образ еще более женственным.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 51-летняя экс-модель. Многие отметили, что ее аутфит подойдет даже для подиума. «Просто красавица», «Это женщина на миллион», «Ну нереальная красотка», «Такая модам», «Вас сложно не узнать», «Притягательная женщина», — стали комментировать кадры пользователи Сети.