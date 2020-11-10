«Тепло и уютно»: Ксения Бородина примерила кашемировый костюм цвета капучино

Ксения Бородина не скрывает, что любит тратить деньги на одежду. Она хорошо зарабатывает как ведущая шоу «Дом-2», а также внушительный доход ей приносит реклама. На днях девушка призналась, что за большой гонорар также ведет свадьбы. Но все же большую часть времени она стремится проводить дома, изредка выбираясь на вечеринки с подругами. Каждый раз телеведущая предстает в новых нарядах.

Этой осенью Ксения успела подготовиться к холодам. Недавно она хвасталась новыми ботинками Dior и Prada. Также девушка успела обзавестись пальто и плюшевой шубой. А после поездки в Турцию она решила закупиться еще и теплыми вещами. Накануне телеведущая похвасталась теплым сливочным свитером, а также кашемировым костюмом цвета капучино, состоящим из брюк и джемпера.

«Ой, какой классный, огонь! Все сидит хорошо, и подача какая красивая. Так, девчонки, показываю костюм на себе. Посмотрите, какой классный. Он невероятно мягкий! Это кашемир, очень красивый оттенок, и самое классное, что вы его можете сочетать с чем угодно. Можно отдельно надеть штаны куда хотите, отдельно также кофту, может, под юбку. В общем, на каждый день, бегать по городу. Сейчас ноябрь, холодно. Я считаю, очень круто, мне прям нравится. Я такое люблю», — поделилась звезда.

«Вся коллекция костюмов выполнена из мягкой пряжи кашемира и шерсти. Поэтому тепло и уютно в холодное время года», — добавила она.

Поклонники восхитились трендовым нарядом Ксении. Многие отметили, что благодаря телеведущей узнают о всех новинках. А так как в Москве уже наступили заморозки, то уже в скором времени будет носить свою обновку. Напомним, что также в тренде трикотажные спортивные костюмы, которые уже не первый сезоне не теряют своей актуальности.