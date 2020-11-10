Стиль монохром: Паулина Андреева в жакете оверсайз и брюках палаццо предстала на премьере

Паулина Андреева год назад стала женой Федора Бондарчука. Их свадьба прошла в тайне в Санкт-Петербурге. К слову, ради новой возлюбленной режиссер оставил первую жену Светлану Бондарчук. Позже бизнесвумен призналась, что сама восхищалась красотой молодой актрисы и показала ее супругу. Паулина отличается грациозностью и элегантностью. 32-летняя девушка редко дает интервью и появляется на публике только в исключительных случаях.

Так на днях состоялась премьера фильма «Цой» в кинотеатре «Иллюзион». На красной дорожке появилось множество звезд, включая Юлию Пересильд, Игоря Верника и Юлию Снигирь. Посетила мероприятие и Паулина. На этот раз она выбрала костюм оверсайз с жакетом с мужского плеча и брюками палаццо. Наряд приглушенного синего цвета она дополнила черными лодочками и топом-бюстье. Едва заметный макияж и прямые локоны завершили ее лук. Фото с ней опубликовала Снигирь, которая осталась в восторге от фильма.

Поклонники восхитились изящностью актрисы. Многие отметили, что жена Бондарчука обладает удивительным чувством стиля и умело подчеркивает свою хрупкую фигуру: