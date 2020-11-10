«Хороший день»: 47-летняя Высоцкая в бежевой мини-юбке и водолазке станцевала дома

Юлия Высоцкая накануне выхода в широкий прокат фильма «Дорогие товарищи!» побывала на закрытом показе. Звезда исполняет главную роль в картине, режиссером которой выступил ее муж, Андрей Кончаловский.

Собираясь на показ, Высоцкая задорно станцевала дома, нарядившись в бежевую мини-юбку плиссе и водолазку черного цвета. Обувь звезда выбрала актуальную — грубые армейские ботинки.

«Хороший был сегодня день. Премьера «Дорогие товарищи!», — гласит подпись на видеокадрах в Stories микроблоге.

На премьеру Высоцкая облачилась в строгий брючный костюм оверсайз черного цвета в вертикальную полоску. Двубортный пиджак мужского кроя подчеркнул хрупкость стройной фигуры актрисы. Сдержанная элегантная укладка добавила собранности образу.