В апартаментах: 47-летняя Высоцкая в свитере оверсайз и джинсах-бойфрендах предстала в отеле

47-летняя Юлия Высоцкая не скрывает: она влюблена в Италию. Из-за пандемии коронавируса телеведущей этой весной не удалось наведаться в теплые края. Однако она не унывала. Жена 83-летнего режиссера Андрея Кончаловского ведет свою авторскую кулинарную программу «Едим дома» и снимается в кино. Зачастую роли в новых проектах ей предлагает любимый муж. Иногда все происходит спонтанно. Об этом Андрей Сергеевич, в частности, рассказывал Ивану Урганту, оказавшись у него в гостях.

Тогда режиссер подметил, что придумал для Юлии роль в фильме «Грех». Правда, Высоцкая появилась на экране всего на несколько минут и не произнесла ни слова. Кончаловский уточнил, его любимая женщина всегда должна быть в кадре.

Стоит отметить, что Высоцкая умеет не только работать, но и отдыхать. Она к примеру, предпочитает покой и уединение. В своем микроблоге телеведущая делилась кадрами, представ на веранде гостиничного номера. При этом Юлия выглядела умиротворенной и безмятежной. Телеведущая отдала предпочтение базовой одежде, примерив свитер оверсайз и модные джинсы-бойфренды. Судя по всему, актриса по достоинству оценила выделенные ей апартаменты. А вот муж телеведущей — Андрей Кончаловский — в кадре так и не появился.