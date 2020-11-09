В кокетливом образе: 45-летняя Навка в небесно-голубом платье-рубашке и мюлях предстала на катере

45-летняя Татьяна Навка не только построила спортивную карьеру, завоевав золотую медаль Олимпийских игр в 2006 году, выступая в паре с Романом Костомаровым в танцах на льду, она также является мамой двоих детей. Старшая дочка фигуристки — Саша Жулина увлекается музыкой и вокалом. А младшая — Надя Пескова уже дебютировала в ледовой постановке своей звездной мамы «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Татьяна не скрывает: она много работает, особенно в зимний сезон, когда вместе с коллегами выступает на ледовых аренах со своими постановками. Вместе с тем, фигуристка умеет и отдыхать. Так, на одной из фан-страничек спортсменки появился ее архивный кадр. Перед объективом фотокамеры олимпийская чемпионка позировала на катере. Бывшая жена Александра Жулина облачилась в небесно-голубое платье, дополнив лук трендовыми мюлями. Кокетства образу придала бежевая шляпка, которой Татьяна спасалась от палящего солнца.